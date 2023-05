Lo scrittore Ferrari a "Salotto blu": "Ecco perché la nostra è la terra dei motori"

Per ragioni non sempre esplorate l'Emilia Romagna è la regione al mondo con la più forte tradizione motoristica, basti pensare a marchi come Ferrari, Lamborghini e Ducati. Ne parla giovedì sera a "Salotto Blu", sul canale 99 del digitale terrestre, alle 23, intervistato da Mario Russomanno, il giornalista e scrittore Stefano Ferrari, autore del libro "Motor Valley" edito da Minerva. "Il fenomeno è vasto - ha spiegato Ferrari - ed è stato spesso spiegato con la passione dei nostri conterranei per gli sport motoristici, ma non c'è solo questo. C'è anche una propensione alla tecnologia e alla dimensione industriale che non ha eguali. Un solo esempio: dagli anni venti ai cinquanta del Novecento le officine meccaniche reggiane occupavano tredicimila addetti. Gran parte dei loro figli sono diventati piccoli imprenditori del settore. Una rete formidabile, supportata dalle intuizioni di imprenditori geniali come Ferrari o Lamborghini. E oggi la nostra regione è ancora leader nelle tecnologie avanzate".