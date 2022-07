Il recordman delle maratone: l'ex maresciallo dell'Aeronautica Lorenzo Gemma tocca quota mille

Non una, nemmeno cento, ma mille. A Livigno il forlivese Lorenzo Gemma ha raggiunto l'incredibile cifra di mille maratone. E lo ha fatto domenica al termine di tre maratone disputate in tre giorni, un appuntamento estivo organizzato dal Club Supermarathon Italia, associazione che accoglie i runner che hanno nel loro 'curriculum podistico' più di 100 maratone o ultra e della quale è anche vicepresidente. Gemma, 68 anni, maresciallo dell'Aeronautica Militare in pensione, origini pugliesi e abitante a Forlì dove ha lavorato al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, è molto conosciuto tra gli amatori del cosiddetto 'popolo delle lunghe' oltre che per la sua simpatia, anche per gli slogan che enuncia durante le gare.

Tra questi "le vittime si contano solo alla fine della battaglia", oppure, ad alta voce "sveglia, si dorme qui!"; slogan che accendono spesso ilarità tra i suoi compagni di corsa. Ogni anno Gemma disputa oltre 60 gare, molte delle quali si svolgono senza soluzione di continuità, un giorno dopo l'altro. Da quando è in pensione Gemma non solo corre, ma è molto attivo anche nel volontariato, svolgendo quotidiane mansioni per conto della Protezione civile forlivese.