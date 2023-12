L'assessore maratoneta chiude il 2023 con un trionfo: ecco il poker di vittorie alla Naturosa Catania Marathon

Lorenzo Lotti aggiunge nel suo palmares un altro trionfo. L'assessore maratoneta, portacolori dell'Asd Berunners, ha conquistato la Naturosa Catania Marathon. L’atleta di Predappio ha servito il poker (2018, 2019, 2022, 2023) di una manifestazione che in tema di gradimento e presenze, ha confermato il trend positivo fatto registrare lo scorso anno. Quella di domenica è stata una giornata accarezzata dal sole e con poco vento, con l'Etna innevato a fare da cornice alla gara: Lotti, neo campione italiano della 100 km su strada, ha chiuso la gara in 2 ore 35’ 21" dopo aver corso spalla a spalla per oltre tre quarti di maratona con il secondo arrivato, il vicentino Federico Bordignon (Assindustria) giunto con 63 secondi di distacco.

Terza piazza e primo dei siciliani Filadelfo Gaeta (Atletica Scuola Lentini) in 2 ore 43’17". "Correre in Sicilia è sempre una grande emozione - le parole di Lotti -. Qui mi sento sempre a casa. E' andata benissimo, di più non potevo fare in termini di crono, appena due settimane fa ho corso la maratona di Firenze. Mi sono gestito bene, poi al 37esimo chilometro il cambio di passo che mi ha consentito di vincere la gara. Concludo un 2023 sportivamente fantastico con la vittoria di 4 maratone Fidal, una 50 km Fidal ed il titolo italiano sui 100 km”.