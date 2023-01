Freddo, pioggia e grandine non rallentano Lorenzo Lotti: l'assessore maratoneta conquista Ragusa

La Sicilia si conferma terra di conquista per il maratoneta Lorenzo Lotti. L'assessore allo Sport del Comune di Predappio, classe 1986, si è aggiudicato domenica la 28esima edizione della Maratona di Ragusa, bissando così il successo della Maratona di Messina alcune settimane fa. L’atleta Sm35 dell’Asd Berunners ha concluso il percorso in 2 ore 32 minuti e 19 secondi dando prova, nonostante il freddo, la pioggia e la grandine a disturbare l’andamento della gara, di essere particolarmente in forma, riuscendo ad imprimere il proprio ritmo sin dai primi chilometri della competizione.

"Il percorso era tosto, perchè caratterizzato da strappetti fino al 32esimo chilometro prima della discesa per Ragusa vecchia - l'analisi di Lotti -. E' piovuto a intermittenza durante la gara e per cinque minuti è anche grandinato. C'era anche un po' di sterrato, con tanto fango per due chilometri. Le condizioni erano al limite, ma ho impostato subito il mio ritmo, confermando il mio buon stato di forma. E' stata una bella gara, peccato per le condizioni atmosferiche con temperature dai 4 agli 8°C e vento. Non ho corso con i guanti, ma faceva freddo".

Sotto il traguardo posto a Ibla, distaccato di oltre un quarto d’ora, è arrivato al secondo posto Sebastiano Foti, Sm40, dell’Asd Catania running club con il tempo di 2h47’51” mentre a completare il podio della diciottesima edizione della Maratona di Ragusa è stato Aldo Carbone, atleta Sm35 del Cosenza K42, con il tempo di 2h49’43”. Nel suo curriculum sportivo, Lotti vanta numerosi trionfi nell'isola: a Catania ha fatto sue le maratone del 2018, 2019 e 2022, mentre a Messina si era imposto anche nel 2019. Tra i successi anche l’Ecomaratona del sale nel 2020. Lunedì mattina Lotti ha recuperato con un allenamento, questa volta sotto al sole, prima di ritornare in Romagna.