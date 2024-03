Lorenzo Lotti veloce come il vento: nuovo trionfo a Messina per l'assessore maratoneta

Una gara condizionata dal forte vento di Scirocco. Lorenzo Lotti aggiunge nel suo palmares un altro trionfo. Domenica scorsa l'assessore maratoneta di Predappio si è aggiudicato infatti la 14esima edizione della maratona Antonello da Messina, organizzata dalla Polisportiva Odysseus di Antonello Aliberti, gara che aveva già avuto modo di vincere nel 2023 e nel 2019. Lotti ha completato la canonica distanza di 42,195 km in 2 ore 38 minuti e 26 secondi, precedendo Filadelfio Gaeta di Lentini (2 ore 43 minuti e 23 secondi), mentre a chiudere il podio è stato Sebastiano Foti di Catania in 2 ore 50 minuti e 51 secondi nonostante un infortunio. Il portacolori della Berunners si è detto "contentissimo" della vittoria, arrivata al termine di una gara "gestita bene, considerando che ero reduce da Osaka". Lotti conferma così il suo feeling con le strade in riva allo Stretto: "Mi piace gareggiare qui in Sicilia e a Messina, trovo ogni volta una grande accoglienza che rispecchia il carattere di noi romagnoli".

