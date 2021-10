Mamanet, Forlì sul gradino più alto del podio: il team Schiavonia bissa il titolo del 2019

Oltre 100 tra mamme e donne adulte hanno partecipato, nel week end, al campionato nazionale Aics di Mamanet che si è disputato al Pala Marabini di San Martino in Strada: nove le squadre presenti e provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia. Forlì mantiene, dopo il campionato del 2019, il titolo di campione nazionale con il team Schiavonia Forlì della coach Raffaella Ottobretti. I padroni di casa si aggiudicano anche il terzo posto, con il team “Tempesta”. La tre giorni, iniziata con la riunione tecnica di venerdì sera guidata dalla coordinatrice di Mamanet Italia Monica Zibellini, ha previsto anche un divertente terzo tempo, con la conviviale di tutte le squadre, sabato sera al Grand Hotel di Forlì.

Giocare e stare insieme, prima di tutto: questo l’intento di Mamanet Italia che, dopo un anno e mezzo di stop alle attività, è riuscita a organizzare il campionato grazie alla collaborazione dei tecnici e dei volontari di Aics Forlì-Cesena e secondo i protocolli di sicurezza garantiti dal dipartimento Sport di Aics nazionale. Dopo tanto isolamento, infatti, anche il pubblico ha potuto godere gratuitamente del campionato: sugli spalti, figli e compagni delle atlete in gara. Il Mamanet, a metà tra pallavolo e palla rilanciata, è pensato proprio per promuovere condivisione e socialità e favorire lo sport tra le donne adulte che troppo spesso abbandonano l’attività motoria perché travolte da impegni familiari o professionali: rimettere al centro lo sport come diritto per tutti significa anche riequilibrare gli spazi familiari e promuovere la parità di genere.

Alle premiazioni, erano presenti il presidente nazionale Aics Bruno Molea, la coordinatrice di Mamanet Italia Monica Zibellini, la presidente di AiCS Forlì Cesena Catia Gambadori. Il team Schiavonia è allenato da Raffaella Ottobretti e composto da Maria Cristina Masti (capitano), Ilenia Bombardi, Cristina Garoia, Gerlin Alvarez, Sara Nicolucci, Emi Gori, Tiziana Figliolo, Elisa Campani. Le atlete del team Tempesta, terze in classifica, sono capitanate da Erica Donadio. Seconde in classifica, le mamme dell’asd Mamanet Salento.