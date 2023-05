In sella al cavallo dell'amico che non c'è più: un nuovo trionfo internazionale per Manuel Cortesi e July Joe Snap

Nuovo trionfo per Manuel Cortesi in sella a "July Joe Snap", cavallo di razza Quarter dell'amico Giacomo Ronchi scomparso improvvisamente nell'ottobre del 2022. Classe 1992, atleta professionista tesserato Fise di Forlimpopoli, agonista del settore equestre reining e pluricampione europeo ed internazionale, Cortesi ha conquistato il titolo Futurity Open, che si è disputato lo scorso weekend alla Fiera di Cremona in occasione del 36esimo “Salone del Cavallo Americano”. Grande entusiasmo per la prestazione da manuale di Cortesi, favorita anche da un "July Joe Snap" estremamente calmo durante l'esibizione. Punteggio totale: 232, che ha fatto esplodere l'arena, che ha accompagnato con una standing ovation il risultato.

Non nuovo ai vertici della classifica, Cortesi, campione del Futurity Irha/Irhba/Nhra 2022, ha guidato lo stallone di 4 anni, figlio di Master Snapper e di San July Jo Magnetic, di proprietà condivisa tra Impresa Agricola Cuoghi ed Eleuterio Arcese e nominato da Roberto Cuoghi, al gradino più alto del podio, conquistando il Campionato Open di Livello (L)4 con Added di 186.558 euro. "Mi sono sentito in sintonia con il cavallo per tutta la giornata, è stato assolutamente fantastico - ha dichiarato il campione visibilmente emozionato -. Con un cavallo del genere, chiunque può raggiungere grandi obiettivi. Lo avevo visto in azione a tre anni con il suo allevatore, il mio amico Giacomo, che lo ha domato e allenato. Purtroppo, Giacomo ci ha lasciati prematuramente un mese prima del Futurity Irha. Sapevo che avrebbe potuto vincere il Futurity con questo cavallo, le redini sono passate a me e abbiamo conquistato il titolo Futurity Open. La vittoria è stata ancora più speciale perché sarebbe stato il compleanno di Giacomo e tutto quello che posso dire è che ho sentito che era con me in entrambe le occasioni".