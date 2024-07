Equitazione, Manuel Cortesi e July Joe Snap sono una grande coppia: a Parigi arriva il nuovo trionfo

Manuel Cortesi e July Joe Snap hanno conquistato anche la Francia. L’atleta di Forlimpopoli ha ottenuto il primo e il terzo posto nella gara di equitazione western Reising 100 X Show tenutasi vicino a Parigi al Bo Range a cui hanno preso parte 200 atleti provenienti da tutto il mondo, allungando la sua lunga serie di successi internazionali, dove spicca la vittoria negli europei. Protagonista è stata ancora una volta "July Joe Snap", cavallo di razza Quarter dell'amico Giacomo Ronchi scomparso improvvisamente a 40 anni nell'ottobre del 2022, che ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte. Cortesi, classe 1992, atleta professionista tesserato Fise di Forlimpopoli, è anche arrivato terzo in sella a “Frozen Sven”. Entrambi i cavalli sono di proprietà di Roberto Cuoghi e di Eleuterio Arcese, ma “July Joe Snap" vive a Forlì nel centro ippico di Cortesi.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Sono davvero felice per l’ennesima vittoria di July Joe Snap – spiega Cortesi -, cavalla di cinque anni che aveva iniziato ad addestrare il mio miglior amico Ronchi insieme a Cuoghi e che adesso ci sta facendo avere tante soddisfazioni. I risultati che sta ottenendo sono incredibili, perché sei gare consecutive di così alto livello, molti cavalli non le riescono a vincere neanche in una intera carriera. Al momento non conosciamo ancora quale sarà il prossimo impegno di July Joe Snap, ma sicuramente ce ne sarà uno entro dicembre. Anche quello sarà una competizione internazionale, perché abbiamo stabilito che corra soltanto in manifestazioni importanti”.