Manuel Lama col pensiero all'alluvione vola all'Africa Para Triathlon Cup e conquista l'oro

Ha corso pensando alle difficoltà che sta attraversando la sua Forlì, da martedì alluvionata e con interi quartieri impegnati nella lotta contro il fango. Ed è anche per la sua città che Manuel Lama, portacolori del Cesena Triathlon, ha conquistato l'oro alla Africa Para Triathlon Cup che si è disputata domenica a Sharm El Sheikh. Dopo aver conquistato l'oro al campionato italiano di Paraduathlon Sprint, disputatosi lo scorso aprile all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, e il gradino più alto del podio al campionato italiano Paratriathlon a Loano, in provincia di Savona, ecco la terza gioia del 2023 per l'atleta della Federazione Italiana Paratriahlon, guidato in questa avventura da Dario Chitti.

"E' stata una gara molto sofferta a livello emotivo - ammette -. Non poter essere a casa per aiutare chi avesse bisogno, compresa la mia famiglia". Lama è riuscito a focalizzarsi sulla gara. "Un percorso molto difficile, a partire dalla frazione nuoto, condizionata da una forte corrente - ha specificato -. Usciti per primi dal bellissimo mare, abbiamo iniziato a pedalare affrontando subito una salita di circa un chilometro. Abbiamo dominato senza ombra di dubbio cercando di non prendere troppi rischi, permettendoci di affrontare la parte finale dei 5 chilometri di corsa con decisamente più serenità nonostante il troppo caldo". Un traguardo che ha visto Lama e Chitti indossare un meritato oro, il secondo insieme dopo quello arpionato ad Imola.