La vittoria del noi, "Senza la mia guida non andrei da nessuna parte": l'oro di Manuel Lama al Paraduathlon Sprint di Imola

"Senza la mia guida non andrei da nessuna parte". L'abbraccio con la guida Dario Chitti è il simbolo del "noi", dell'unione che fa e dà la forza. Il forlivese Manuel Lama, portacolori del Cesena Triathlon, è salito sul gradino più alto del podio del campionato italiano di Paraduathlon Sprint, che si è disputato domenica sui sali e scendi dell'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Lama ha preceduto Federico Sicura (Venus Triathlon) e Alessandro Mennella (Calypso Triathlon). Tre le frazioni previste: i primi 3 chilometri di corsa, i successivi 11 chilometri in bici e gli ultimi 1,5 chilometri ancora di corsa. Le salite della Piratella e della Tosa, oltre che essere una sfida per gli assi della Formula Uno, sono una sfida anche per chi affronta una competizione di duathlon, alle prese con cambi di pendenza che richiedono un'importante preparazione muscolare.

Uno scenario che Lama ha definito "bellissimo", perché, racconta, "all'interno dell'autodromo si gareggia in piena sicurezza, riuscendo a dare il 100%. E poi è sempre emozionante poterlo fare all'interno di un circuito così importante che ha scritto pagine importanti della storia dell'automobilismo e non solo". Quanto alla prestazione, "è stata faticosa, ma grazie al grande aiuto di Dario ce l'abbiamo fatta". A mettere benzina sulle gambe non sono solo le asperità da affrontare, ma anche gli stimoli: "Sono situazioni nelle quali ci si mette sempre in gioco. Avendo una disabilità non ci si ferma davanti ad un limite, ma si cerca sempre una motivazione per dare il meglio di se stessi per raggiungere il risultato quale esso sia".

Erano diverse le incognite alla vigilia dell'appuntamento dell'Enzo e Dino Ferrari: "C'era da verificare la condizione alla prima gara della stagione, ma anche il trovare la giusta sintonia con Dario nel correre, perché lo si fa uniti con un cordino, ragion per cui bisogna essere calibrati in ogni singolo passo. E poi il fatto di prendere il tandem, salire al volo e poi avere una buona efficienza nella pedalata non è scontato, anche perché nella parte finale si è col cuore in gola". La prima parte della gara si disputava all'interno della pista, mentre la seconda nel Parco delle Acque Minerali: "Qui le difficoltà sono cresciute per effetto delle asperità del terreno e il dislivello, ed i ritmi erano particolarmente alti", le parole di Lama.

Per la medaglia d'oro il duello è stato con Sicura: "E' stata dura in quanto mi era sempre attaccato nella prima parte, poi nella frazione bici abbiamo fatto la differenza - il racconto -. Nell'ultima frazione ho gestito il vantaggio, con un margine di 50 secondi. I dettagli hanno fatto la differenza". Manuel è affetto da una malattia degenerativa maculare, ma non ha mai perso la sua voglia di migliorare se stesso e di fare sport. Dopo aver superato l'accettazione della propria disabilità, Manuel si è dedicato anima e corpo al suo sogno di diventare un atleta della Nazionale Paralimpica di Triathlon. L'obiettivo è gareggiare alle prossime Paralimpiadi di Parigi, in programma nel 2024. Dallo scorso anno Manuel fa parte della Federazione Italiana Paratriahlon.

Il successo di Imola, confessa, "dà ulteriore determinazione nell'affrontare gli allenamenti quotidiani. Ci si allenata sette giorni su sette, con due sedute al giorno, una al mattino ed una al tardo pomeriggio e sera - conclude Manuel -. Si fanno tanti sacrifici e ringrazio chi mi supporta quotidianamente e mi sta vicino in questo mio progetto". A testa bassa Lama è già pronto per la prossima sfida, i Campionati italiani triahtlon, 7 maggio a Loano, che si disputeranno sulla distanza di 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bici e 5 chilometri di corsa.

Nelle foto un momento della gara e la medaglia d'oro