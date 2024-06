Oro in rimonta, capolavoro di Manuel Lama al World Triathlon Para Cup di Taranto: "Non abbiamo mai mollato"

Ancora una medaglia d'oro per Manuel Lama. L'alfiere del Cesena Triathlon/PTVI, affiancato dalla guida Alessandro Degasperi (Dolomitica Nuoto), ha conquistato il World Triathlon Para Cup Taranto 2024. Nel capoluogo jonico erano circa 80 gli atleti in gara, giunti da 29 nazioni diverse per contendersi punti preziosi per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi. Anche quest’anno la gara è stata ospitata all’interno della Scuola Volontari Aeronautica Militare. Lama si è aggiudicato la competizione con il tempo di 1'03"58, precedendo l'irlandese Donnacha Mc Carthy e il serbo Lazar Filipovic.

Il gran caldo ha condizionato la gara, con la temperatura massima che ha toccato i 35,9°C. Una vittoria, racconta Lama, "che è arrivata nonostante fossimo usciti dalla prima frazione di nuoto in sesta posizione, con un ritardo di un minuto e 38 secondi dall’atleta al comando. Ma non abbiamo mai mollato".

Il capolavoro è stato costruito nella frazione bike di 21 chilometri: "Sapevamo che avremmo potuto esprimerci al meglio. Infatti ad ogni giro recuperavamo 15 secondi fino a portarci in terza posizione prima di iniziare i 5 chilometri finali di corsa, dove partivamo con un gap di distacco di 40 secondi rispetto ai primi due. Con determinazione siamo riusciti a chiudere la gara primi con un vantaggio di sette secondi sull’irlandese".