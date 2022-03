Manuel Poggiali racconta al Ferrari Club Forlimpopoli la vittoria di Bastianini: "Il team Gresini simbolo di unione e tenacia"

Dalle quattro alle due ruote. Il Ferrari Club di Forlimpopoli resta sempre fedele al mondo dei motori. Mercoledì, in una diretta speciale su Zoom, ha ospitato Manuel Poggiali, talento puro del motociclismo, capace tra il 2001 e il 2003 di ottenere un primo e secondo posto nel mondiale 125 e far suo il titolo della 250 all’esordio, cosa più unica che rara in quel periodo. Dopo aver dato l'addio alle corse dopo una serie di alti e bassi, il pilota sammarinese non ha abbandonato il Circus del Motomondiale, portando la sua esperienza ed autodisciplina nel team Gresini, dove riveste il ruolo di rider-coach. E domenica è arrivata una grande gioia: la perla nel Gran Premio del Qatar a Losail di Enea Bastianini, che he portato sul gradino più alto del podio la squadra sorta nel nome del compianto Fausto Gresini.

"E' stato sicuramente un weekend molto positivo per l'intera squadra, a partire dal risultato di Enea", confessa Manuel, rispondendo alle domande del presidente del Ferrari Club di Forlimpopoli Filippo Ambrosini, che ha moderato l'incontro. Il gradino più alto del podio della "Bestia" è stato, prosegue Poggiali, un risultato "inaspettato, perchè quando si sfidano i piloti ufficiali factory si parte sempre da una posizione leggermente meno efficiente. Abbiamo dimostrato che con un buon lavoro ed i piloti che abbiamo tutto diventa possibile".

Quella di Bastianini non sarà una stagione da comprimario, pronto a lottare per il podio in tutte le gare del campionato, spinto anche da una moto tra le migliori del lotto, la Ducati Gp21. "Siamo partiti con l'obiettivo di provare a stare nella top five in ogni gara - racconta l'ex iridato -. La prima ci è venuta bene, ma non sarà sempre così". Il bolide affidato al pilota riminese non è ufficiale, "ma il pacchetto è buonissimo. E' una moto che ha vinto le ultime gare nel 2021 con Pecco Bagnaia ed è ancora punto di riferimento".

In Qatar si è invece sbiadito il rosso di Borgo Panigale, con Bagnaia ko per un errore e Jack Miller out per un guasto elettrico. Secondo Poggiali, "gli ufficiali hanno un po' di problemi perchè si è riaperto lo sviluppo dopo anni di blocco per vari motivi. La Ducati Gp22 ha tante innovazioni da tanti punti di vista, mentre quelle che l'hanno preceduta erano delle piccole evoluzione. Stanno attraversando un momento più complicato, anche perchè di test ne sono stati fatti pochi. In Indonesia poi due giorni sono stati buttati via, perchè la pista era impraticabile".

Al fianco di Bastianini c'è il debuttante nella massima serie Fabio Di Giannantonio: "Per i rookie, ad eccezione di Marc Marquez, l'inizio non è facile. Chiunque pilota che arriva da categorie 'minori' deve costruirsi un percorso d'identità per guidare una MotoGp. C'è chi ci mette più tempo e chi meno, non c'è un limite chiaro per tutti. Con Fabio gli obiettivi sono di chiudere il campionato come top rookies. In Qatar siamo arrivati ad un decimo e mezzo da Remy Gardner (portacolori della Ktm che arriva dal mondiale vinto in Moto2, ndr), che è stato il migliore tra i deb, e a pochi decimi dalla zona punti, che è il secondo obiettivio. La prima gara non è andata affatto male. La prestazione c'è stata, è mancato il risultato di spicco".

Nei weekend di gara Poggiali mette a disposizione di Bastianini e Di Giannantonio la sua esperienza nel campo delle competizioni. Da 'riders coach', spiega, "mi occupo di quello che riguarda l'attività sul tracciato. In particolare supervisiono da bordo pista cosa fanno i nostri piloti e la concorrenza. Sono il "portavoce" che dalla pista porta informazioni ai nostri tecnici per capire dove e in quale settore siamo meno efficienti. E' una figura che sta crescendo sempre di più negli ultimi anni, perchè si dà ai tecnici informazioni che le telecamere non vedono. Poi con l'aiuto della tecnologia riusciamo ad analizzare meglio tanti aspetti, portando più dati possibili per l'operato dei tecnici".

Poggiali ha parlato anche del clima che si respira nel team Gresini. Le lacrime di Nadia Padovani, moglie del compianto Fausto, alla vittoria di Bastianini hanno fatto il giro del mondo. "Quel che ci differenzia da un ambiente factory-ufficiale è questo senso familiare che abbiamo nel box, che credo che sia anche uno dei nostri punti più di forza, simbolo di unione e tenacia. Tutti siamo focalizzati sul raggiungere determinati risultati, soprattutto divertendoci e non con la pressione di doverlo fare a tutti i costi altrimenti. Ci teniamo a fare il meglio possibile. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Quando gli ufficiali saranno nelle condizioni migliori di esprimersi il nostro campionato sarà più difficile, ma abbiamo dimostrato che tutto è possibile restando uniti e lavorando con tenacia".

Ma Poggiali, sposato e papà, non vive di solo motociclismo. "Mi ritengo uno sportivo a 360 gradi, perchè pratico diverse discipline sportive - confessa -. Il ciclismo è una di quelle attività che mi piacciono in particolar modo, anche se non la pratico come vorrei perchè l'impegno in MotoGp è molto importante e porta via tanto tempo. Mi piace in particolare l'off-road. In passato ho anche giocato a calcio a 5, passione che ho da quando frequentavo i miei amici di scuola. Sono stato anche in nazionale sammarinese, giocando le qualificazioni per i mondiali in Finlandia". Tra le passioni c'è anche la Formula Uno: "La seguivo già ai tempi delle vittorie di Michael Schumacher ai tempi della Ferrari, anche se quel tipo di gare mi annoiavano".

Nel tuffo nel passato non è mancato un ricordato all'indimenticato Marco Simoncelli, scomparso tragicamente durante il Gran Premio della Malesia il 23 ottobre del 2011: "Con lui ho condiviso tantissime belle cose - ricorda -. Siamo cresciuti motoristicamente assieme. Era una bravissima persona, dalla semplicità immane e dal cuore enorme. Era un grandissimo talento e lo ha dimostrato nel suo percorso e vincendo il titolo in 250cc. E' entrato nel cuore di tanti appassionati, poi l'esperienza in MotoGp lo ha portato ancora di più verso il grande pubblico".

Quella del Qatar è stata la prima gara del dopo Valentino Rossi. "E' stato un'emblema del motociclismo - afferma Poggiali -. Ha fatto avvicinare al motociclismo tantissime generazioni e non appassionati. Ha un modo incredibile di catturare l'attenzione delle persone. Arrivare ai non appasionati, che non guardano le gare, è infatti tanta roba. E non parlo solo di risultati sportivi".