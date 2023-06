La palestra dove si allena vittima dell'alluvione, Marco Daza regala un sorriso: è campione italiano di Pole Sport Posa

Sorride Marko Daza dal gradino più alto del podio. Marko Daza è infatti salito sul gradino più alto del podio nel campionato italiano di Pole Sport Posa, tenutisi nel centro sportivo Corticelli di Bologna lo scorso weekend. Marko è un giovane ballerino, atleta ed insegnante. Cileno di nascita, forlivese dal 2015, insegna pole dance nella scuola Pole Art Academy di Forlì. "Dopo un lungo periodo molto difficile sono salito sul palco del Pole Sport Italiano Categoria M40 - esordisce Daza -. Ho provato per 8 anni, ma sono sempre arrivato al secondo posto". Dopo 8 anni è arrivata finalmente la medaglia d'oro. "Non è stato facile, perchè con l'alluvione abbiamo perso la sala di allenamento alla Pole Art Academy - racconta il vincitore -. Essere qui ha richiesto un grande sforzo, una dura preparazione che ho svolto in un'altra sede. Ma alla fine è arrivata la vittoria ed è per la Romagna".

Daza, tra un allenamento e l'altro, non si è risparmiato nell'aiutare chi aveva bisogno di aiuto. "Credo che sia una delle gare che più resteranno impresse nel mio cuore, perché ho cercato di trasmettere la mia voglia di andare avanti. Ringrazio Posa Pole Sport per questo momento indimenticabile e l'Asd Istop che mi ha aiutato nella prenotazione e lo spazio Bologna Pole Dance Virtude". Ma non è tempo di sedersi sugli allori. Infatti, annuncia Daza, tra due settimana c'è il Campionato Europeo, mentre a novembre ci sarà il campionato del mondo in Finlandia. "Sicuramente non sarà semplice, ma dopo tutto quello che ci è capitato ho una grande spinta per andare avanti".