F1 e non solo: il Ferrari Club Forlimpopoli incontra a cena il direttore di Autosprint Mario Donnini e "Matitaccia"

Tornano gli incontri con l’autore organizzati dal Ferrari Club di Forlimpopoli, guidato dal presidente Filippo Ambrosini, con due ospiti d’eccezione: il direttore di Autosprint Mario Donnini e il caricaturista Giorgio “Matitaccia” Serra, protagonista di celeberrime vignette sempre su Autosprint. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 dalle 20 all’agriturismo "Il Farneto" in via Bagnolo 46/d a Sogliano al Rubicone. Costo della cena 25 euro a persona, ma sarà possibile partecipare all'appuntamento anche senza cenare. Durante la serata sarà possibile acquistare i libri a prezzo promozionale, con gli ospiti disponibili per autografi e foto. Per informazioni è possibile contattare Ambrosini al numero 3470862323.

Chi è Mario Donnini

Mario Donnini nasce a Gualdo Tadino (Perugia) nel 1965 ed è giornalista professionista dal 1994, anno dal quale inizia a lavorare all’interno della redazione del settimanale Autosprint, che lo vede tuttora in servizio. In veste di scrittore ha dato alle stampe ventinove libri, in gran parte incentrati su argomenti relativi al Motorsport. Con volumi-intervista dedicati a miti dei motori che hanno accettato di raccontarsi a lui, quali Giacomo Agostini, Mario Andretti e Alessandro Zanardi, oltre a ricognizioni narrative sulle leggende di Ayrton Senna e Gilles Villeneuve. La sua parabola narrativa va quindi a toccare le gare più affascinanti e pericolose nel mondo delle quattro ruote e delle due ruote, analizzando a più riprese la Mille Miglia, la 24 Ore di Le Mans e il Tourist Trophy dell’isola di Man. E basandosi sul suo libro “Nuvolari-Il rombo del cigno” il regista Tonino Zangardi nel 2018 gira il film “Quando corre Nuvolari”, avente per protagonista Alessandro Haber.

Chi è Giorgio Serra

Giorgio Serra, classe 1941, persicetano di nascita, ha realizzato nella sua immensa carriera decine di migliaia di tavole. Dal 1961, assieme alla mia professione di geometra, tecnico delle costruzioni stradali, non ha fatto che riprodurre su carta in forma caricaturale, il mondo visto con satira e possibilmente con humor. Dal 1977 è diventato il disegnatore delle corse a motore, a 2 e 4 ruote, senza disdegnare qualche divagazione nei confronti di politici e potenti dell’economia. Vanta numerose collaborazioni, anche con il forlivese Marino Bartoletti.

