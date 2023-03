Marito e moglie, la passione per i motori: trionfo al round inaugurale del Campionato Italiano Cross Country

Lui, Manuele Mengozzi al volante, lei, Erica Bombardini nel ruolo di navigatrice. Nella vita di tutti i giorni sono marito e moglie. Uniti anche dalla passione per il motorsport. Nel weekend sono stati gli assoluti protagonista del primo round inaugurale del Campionato Italiano Cross Country, l'Italian Baja di Primavera, che si è disputato a Pordenone. A bordo di un "Toyota Hilux Overdrive", preparato dal team "My Racing Autosport", Mengozzi e Bombardini hanno fatto segnare il miglior tempo in tutti e 4 i settori selettivi. 1:24’47.6 è il tempo totale della coppi, che ha festeggiato il successo sul gradino più alto del podio, superando addirittura il campione europeo Ventura nella categoria SSV. "La macchina è stata perfetta - esordisce Mengozzi -. Mi sono calato nella gara senza difficoltà, il percorso era stimolante, emozionante. Stimolava a spingere e a dare anche spettacolo, il risultato è stato perfetto. La navigatrice non ha sbagliato una nota, mi ha guidato nei giri successivi al primo con delle informazioni in più. I meccanici sono stati impeccabili, un ottimo weekend direi".

Un momento della gara