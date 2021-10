Massimo Liverani e Valeria Strada conquistano la Coppa Romagna con la Morris Minor

L'equipaggio del Racing Team le Fonti che difendeva anche i colori del Hermitage Veteran Engine, si è affermato in entrambi i trofei in ceramica personalizzati come tradizione

Massimo Liverani e Valeria Strada si sono aggiudicati la 16esima edizione della "Coppa Romagna", manifestazione organizzata da Hermitage Veteran Engine Ets, sodalizio di possessori, cultori ed appassionati di motorismo storico ed unico club forlivese federato Asi, e che si è disputata lo scorso weekend sulle strade della Romagna. L'evento, iscritto al calendario nazionale "Trofeo Marco Polo", ha reso omaggio anche quest'anno come da tradizione, ad un grande personaggio romagnolo ovvero Secondo Casadei, nel cinquantesimo dalla scomparsa, colui che con la propria musica ha diffuso le tradizioni e la cultura di Romagna su tutto il territorio nazionale ed anche oltre confine.

Nel piazzale della ditta Ponzi si è svolta una prova di abilità facoltativa su tre rilevamenti, che hanno determinato le classifiche per i due trofei messi in palio da Hermitage: il trofeo Coppa Romagna - Giornata nazionale del veicolo d'epoca Asi (giornata organizzata da Asi a livello nazionale con tutti i club federati) ed il trofeo Coppa Romagna - ricordo a 50 anni dalla scomparsa del maestro Secondo Casadei. L'equipaggio del Racing Team le Fonti che difendeva anche i colori del Hermitage Veteran Engine, si è affermato in entrambi i trofei in ceramica personalizzati come tradizione.