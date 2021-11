Matteo Nannini è velocissimo oltre oceano: ad Indianapolis sorprende nel primo test con la Indy Lights

Per la prima volta si è calato nell'abitacolo di una Indy Lights, categoria propedeutica alla Indycar Series, ed è stato subito velocissimo. Matteo Nannini è tra le belle sorprese della due giorni di test all'l'Indianapolis Motor Speedway, al quale il forlivese ha preso parte con il "Juncos Hollinger Racing". Numero 15 sul musetto della sua Dallara, il pilota di Forlì, tra i protagonisti del campionato di Formula 3 e Formula 2, si è subito adattato alla nuova monoposto, completato 98 giri nelle sei sessioni da 45 minuti, piazzandosi tre volte al secondo posto.

Il suo miglior crono è stato di 1'25"542, staccato durante la simulazione di qualifica, ad appena 57 millesimi dal miglior tempo realizzato da Kyffin Simpson del Tj Motorsports. "Sono contento di queste due giornate all’Indianapolis Motor Speedway - le parole del talento romagnolo -. Mi sono adattato molto velocemente in tutte le condizioni da bagnato a asciutto e sono stato davanti in tante prove. Come primo approccio a questa categoria chiudere tre sessioni in P2 è sicuramente un buon inizio".

Vetture e pneumatici completamente diversi, un mondo nuovo per Nannini, ma subito costantemente veloce: "Ho lavorato sul set-up e sul motore - ha commentato in una diretta Facebook su LiveGp.it -. Sia sul bagnato che sull'asciutto mi sono adattato subito alla macchina, che si adatta alle mie caratteristiche di guida, potendo spingere in tutti i giri senza dover guardare al degrado gomme, che sono più dure. Non mi aspettavo che fosse così veloce, nei rettilinei raggiunge velocità vicine ai 300 chilometri orari e senza Drs. Anche in curva tiene parecchio. Sono piacevolmente sorpreso. La Indy Lights si avvicina maggiormente ad una Formula 2. Non ci sono freni in carbonio. Per il futuro è una categoria che sto valutando".