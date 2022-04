Matteo Nannini torna al volante di una F3: test a Barcellona al posto dell'infortunato Correa

Matteo Nannini torna al volante di una monoposto di Formula 3, la categoria propedutica alla Formula Uno e protagonista nei weekend di gara della massima serie. Il forlivese sarà impegnato in una sessione di test a Barcellona con il team Art Grand Prix, subentrando all'infortunato Juan Manuel Correa. Il pilota di Quito ha infatti riportato una frattura al piede sinistro in occasione dei test che si sono svolti a Jerez, facendo così nuovamente i conti con i postumi dell’incidente rimediato in occasione del Gran Premio del Belgio di F2 nell’agosto del 2019, nel quale perse la vita il francese Anthoine Hubert. "Sin dal Bahrain, abbiamo lavorato principalmente per cercare di ridurre il dolore, ma non è ancora perfetto - ha spiegato Correa -. Il piede sinistro è infiammato".

Al posto di Correa è stato così chiamato Nannini, che riprende per mano una Formula 3, categoria che l'aveva visto debuttare nel 2020 con un podio col team Jenzer. Il 18enne di Forlì recentemente aveva annunciato la partecipato alla Nascar Arca Menards Series con il Team Stange Racing, categoria che lo vedrà impegnato a partire dalla Mid-Ohio 150 che si svolgerà al Mid-Ohio Sports Car Course l'8 luglio. Nel 2021 in Formula 3, con i colori Hwa Racing Lab, è salito per due volte sul podio, su quello più basso in occasione della Feature Race del Gran Premio di Spagna a Barcellona e su quello più alto all'Hungaroring in Gara 2 del Gran Premio d'Ungheria. Sempre nella passata stagione è stato impegnato in alcune gare di Formula 2, cogliendo un punto al debutto in Bahrain.

Nannini è certo di avere le carte in regola di poter fare bene in queste due giornate di test con il team francese Art Grand Prix, considerando che la scorsa stagione è risultato essere il miglior italiano in griglia I test a Barcellona serviranno alla squadra francese per accumulare quanti più dati possibile in vista del prossimo appuntamento del campionato che si terrà a Imola nel weekend del 24 aprile. "Sono molto contento di questa opportunità che mi ha dato Art Gp e spero che Juan Manuel Correa guarisca al più presto perché non è mai bello vedere un compagno della stessa categoria infortunato - afferma il forlivese -. D’altro canto so che è una grande possibilità per me, soprattutto quando a chiamarti è un team così importante. Non vedo l’ora di tornare in pista, anche perché manco da un po’ di tempo e qui a Barcellona sono sempre andato bene e sono fiducioso che qui con loro posso fare un bel lavoro".