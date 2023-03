La nuova avventura di Matteo Nannini negli Usa, velocissimo nei test. Domenica la prima gara

L'Homestead-Miami Speedway è stato teatro degli ultimi test della Indy Nxt, categoria nella quale Matteo Nannini farà il suo debutto ufficiale domenica prossima nel primo round del campionato sul circuito cittadino di St.Petersburg. Il pilota di Forlì, con ottimi trascorsi in F3 e F2, ha dato prova di sé durante la giornata di lunedì e non si è risparmiato nel mostrare tutto il suo potenziale. Il risultato è stato quello di portarsi a casa il primato come pilota più veloce durante i test facendo segnare un crono di 1'15"936, a differenza del compagno di squadra Reece Gold che ha chiuso in quarta posizione a 711 millesimi.

Durante i test, Il portacolori del Juncos Hollinger Racing ha eseguito due simulazioni qualifica per testare il giro secco ed una simulazione gara per prendere confidenza con la nuovissima monoposto JH 75-23. Considerando il degrado delle nuove coperture Firestone, il forlivese ha cercato di ottenere il setup ottimale dalla monoposto per non consumare subito le gomme posteriori, poiché complessivamente può comportare una perdita di 10 secondi di differenza tra l’inizio e la fine della gara sul crono personale.

“È stato un test positivo - commenta Nannini -. Abbiamo provato tutte le cose che dovevamo in previsione della gara di St. Petersburg senza strafare. Sono molto contento del mio tempo e del passo gara che avevo. Adesso ci toccherà analizzare in fabbrica tutti i risultati ottenuti. Mi sento pronto per la gara che mi aspetta. La squadra è forte ed ha un grande potenziale ed io farò di tutto per tramutare questa forza in un risultato concreto per il team”.