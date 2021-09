Meldola, una giornata speciale tutta dedicata alla bicicletta: "Un sorriso per tanti bimbi"

"Domenica scorsa è stata davvero una giornata speciale per la Città, all'insegna del ciclismo, della bicicletta e della convivialità". Lo scrive il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci. "La AWC Event guidata da Fausto Nanni e Andrea Silvagni, promotrice dell'evento “Meldola in bici MTB”, ha saputo regalare un sorriso ai tanti bimbi che si sono cimentati nella gimkana e si sono divertiti nell'area gonfiabili appositamente allestita nell’area verde davanti alla piscina. Non è mancata l'adrenalina per i numerosi ciclisti che hanno scelto la mountain bike alla scoperta delle nostre colline e per le famiglie che hanno avuto modo di scoprire la natura con una dolce pedalata in un percorso guidato".

Prosegue il sindaco: "Per molti il giro in mountain bike è stato possibile grazie alla presenza dello stand di Bikeconcept di Meldola che ha permesso di noleggiare biciclette elettriche. Al termine della pedalata è stato bello ritrovarsi per un pranzo all'aperto nell'area ristoro con la premiazione di numerosi bambini. Un enorme ringraziamento da parte dell'intera Amministrazione Comunale all’organizzatore AWC Event, alla Protezione Civile di Meldola sempre presente, all’ASD Evergreen per la preziosa collaborazione, agli agenti di Polizia Locale, ai tanti volontari che hanno reso possibile questa bella manifestazione ed agli sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa. Un ringraziamento particolare a Stefano Strada per il lavoro svolto con grande impegno nella predisposizione dei percorsi ciclistici. Infine è bello ricordare che i prodotti alimentari rimasti e non consumati durante il pasto sono stati donati da AWC Event alla Caritas di Meldola, segno di un’attenzione particolare e testimonianza di vera solidarietà verso le persone più bisognose".