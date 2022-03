Ciclismo, un Memorial nel nome di Monica Bandini: a Meldola il meglio del professionismo rosa

Lo sport di livello internazionale tornerà ad essere protagonista sulle strade di Meldola domenica 5 giugno. In quella giornata infatti il ciclismo sarà protagonista con due importanti manifestazioni, organizzate dal gruppo Awc Event, in collaborazione con ExtraGiro e con il patrocinio del Comune di Meldola e della Federciclismo. Si partirà al mattino con l’inedito "Memorial Monica Bandini - Un giorno per Monica", gara internazionale per Donne Elite, cioè la categoria professionistica femminile, in omaggio all’atleta scomparsa nel 2021. Nel pomeriggio tornerà in scena per la seconda volta il "Trofeo Città di Meldola - GP Awc Event", gara maschile per Elite e Under 23 che si è svolta con successo per la prima volta lo scorso 18 aprile, con la vittoria del giovane Alessandro Verre, oggi già sbarcato nel ciclismo professionistico con il team Arkea-Samsic, e con soddisfazione da parte di pubblico, team e addetti ai lavori.



"Il Trofeo Città di Meldola è tornato nel 2021 - ha detto il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -, riportando il grande ciclismo a Meldola dopo trent'anni dall'ultima volta, nel 1991, quando a vincere fu Marco Pantani. Quest'anno AWC Event ed ExtraGiro con tutto il loro staff ci hanno proposto addirittura due grandi eventi internazionali. Siamo davvero orgogliosi di poter accogliere nel nostro territorio, dalla lunga e gloriosa tradizione ciclistica, due gare che renderanno per un giorno Meldola la capitale internazionale del ciclismo con due manifestazioni dedicate alle donne e ai giovani".

"Ci auguriamo che domenica 5 giugno possa essere una giornata di sport e di festa per tutta la cittadinanza - ha aggiunto Andrea Silvagni, presidente di Awc Event, portando anche i saluti del team manager Fausto Nanni -. Ringraziamo questa comunità, a partire da Giunta e sponsor, per accogliere manifestazioni sportive di così alto livello. Il Trofeo Città di Meldola per U23 lo ha già dimostrato grazie all'edizione dello scorso anno. Nel 2022 a questa conferma si aggiunge il Memorial Monica Bandini a cui teniamo molto: Monica ha fatto tanto per questo territorio e per promuovere il ciclismo femminile, con lei si parlava da tempo di organizzare qualcosa per le ragazze. Purtroppo lei non è più con noi e questa gara è un gesto di riconoscimento verso ciò che ha fatto per il ciclismo".



"Entrambe le gare vedranno al via importanti team italiani e stranieri - ha aggiunto Marco Selleri, direttore di ExtraGiro, passando ai dettagli tecnici dell’organizzazione - fino ad arrivare a 176 partecipanti, il numero limite posto dall'Unione Ciclistica Internazionale in queste categorie. Si prevedono 25 team in gara tra le Donne Elite, categoria che vede crescere sempre più l'interesse di pubblico e aziende, mentre tra gli uomini i team dovrebbero essere 29 (14 stranieri e 15 italiani). Al via ci saranno grandi nomi della categoria, anche grazie a una sinergia che stiamo affinando in queste settimane con altri organizzatori e che porterà i team internazionali a partecipare a Strade Bianche di Romagna, 50° Coppa della Pace, 67° Trofeo Alcide De Gasperi, Trofeo Città di Meldola e poi al Giro d'Italia Giovani Under 23. Un aspetto importante anche per le strutture ricettive del nostro territorio e non solo, in un momento così delicato per la nostra economia". È un ritorno importante per il ciclismo Elite e U23 sulle strade del Comune di Meldola, ancora una volta con l'obiettivo di promuovere le bellezze dell’entroterra romagnolo con due gare suggestive e molto impegnative, che consentiranno agli atleti di mettersi alla prova e al pubblico di godere di uno spettacolo sportivo di alto livello.

LA GARA - Al via, sia nella prova maschile che in quella femminile, sono attesi i principali team italiani e importanti formazioni straniere. Con partenza e arrivo a Meldola, rispettivamente da Piazza Felice Orsini a via Cavour, entrambe le gare si svilupperanno affrontando due circuiti: prima il percorso “cittadino” di 5,2 km a Meldola, poi un altro circuito di circa 20,8 chilometri che comprende la salita che porta al borgo di Teodorano (scalata di 4,5 km, pendenza media 5,6%, max 8%). Le Donne Elite percorreranno complessivamente 114,2 chilometri, frutto di 10 giri del circuito cittadino e due giri del “lungo” (salendo così complessivamente per 3 volte al castello di Teodorano, considerando anche il primo passaggio per entrare nel circuito); la partenza è in programma per le 9, arrivo previsto alle ore 12 circa. Per gli Uomini U23, la gara misura 155,6 chilometri, con 6 giri del circuito locale e 5 giri completi del circuito lungo con salita di Teodorano (che sarà così affrontata per 6 volte). Partenza alle 14.10, arrivo previsto alle 17.50 circa.



L’ORGANIZZAZIONE - A curare l'organizzazione della gara è Awc Event, il gruppo di Academy Woman Cycling coordinato dal presidente Andrea Silvagni e dal team manager Fausto Nanni che, dopo 12 anni di attività con team di ciclismo femminile giovanile che hanno portato in dote un campionato europeo, ventuno titoli italiani e svariati riconoscimenti in campo nazionale e internazionale, ha deciso a partire dal 2021 di dedicarsi all'attività organizzativa, prima con gli Under 23 e poi approdando nel 2022 anche al mondo delle Donne Elite. Awc Event si avvale della collaborazione di ExtraGiro, gruppo organizzativo coordinato da Selleri e Pavarini che ha messo al centro delle proprie attività la bicicletta come motore di sviluppo e di rilancio per i territori e per il turismo sostenibile.

Oltre ad aver organizzato negli ultimi anni eventi di risonanza planetaria come i Campionati del Mondo di ciclismo a Imola nel 2020, i Campionati Italiani professionisti nel 2021 e il Giro d'Italia Giovani Under 23 (che ne 2022 si svolgerà dall'8 al 18 giugno), tra i progetti di ExtraGiro figurano anche la formazione sul tema del mobility management, forniture di flotte e-bike, progetti di mappatura e toponomastica per la valorizzazione delle piste ciclabili e l’app Museo Digitale Diffuso del Ciclismo, nato dalla volontà di salvaguardare il patrimonio narrativo ed immateriale del ciclismo.