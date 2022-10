Da Predappio a Piazza Saffi: dopo la Maratona di Forlì si corre con la "Mezza di Romagna"

Domenica 23 ottobre si disputerà la "Mezza di Romagna", da Predappio a Forlì, altro appuntamento podistico targato Edera Forlì e patrocinato da entrambe le amministrazioni comunali. La gara scatterà alle 9,30 da piazza Sant’Antonio di Predappio e taglierà il traguardo di piazza Saffi dopo i classici 21,097 chilometri. Da completare entro un tempo di tre ore come tempo massimo. All’arrivo ci sarà il pasta party organizzato dagli Alpini.

Il percorso della Mezza di Romagna parte da Predappio e arriva a Forlì in Piazza Saffi: dopo la partenza presso la piazza S. Antonio a Predappio, il tragitto prosegue sulla provinciale fino a San Lorenzo, attraverso le campagne romagnole si raggiungerà la località di Vecchiazzano per poi entrare nel parco Urbano di Forlì; si prosegue passando davanti ai musei San Domenico ed ultimando gli ultimi 4 km in centro storico per poi percorrere interamente Corso della Repubblica ed arrivare in Piazza Saffi.

I chilometri progressivi di gara saranno segnalati con appositi cartelli posti al lato della strada. Non è consentito il transito sul percorso di gara a mezzi non autorizzati dall’organizzazione (compatibilmente con le varie autorizzazioni di chiusura totale o parziale delle strade utilizzate dal percorso certificato). Sono previsti rifornimenti in corrispondenza dei chilometri 5, 10, 15, 20 (i punti ristoro saranno riforniti con bottiglie chiuse e frutta; agli atleti è consentito di portare con sé il necessario per la competizione come barretta, gel energetico e sali minerali).

L'iscrizione costa 20 euro: ai partecipanti verrà consegnato il pettorale personalizzato, il chip da riconsegnare all'arrivo, la t-shirt ufficiale dell’evento, la medaglia per chi conclude la gara, il diploma di partecipazione e la sacca gara. Per la gara non competitiva l'iscrizione è di 10 euro: sarà possibile ritirare il tutto al Marathone Village allestito in prossimità di Piazza Saffi (zona Corso Diaz 0)6 nelle giornate di sabato 22 ottobre dalle 10 alle 19 e nella giornata di domenica 23 ottobre dalle 7 alle 8.