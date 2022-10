“La Mezza di Romagna”: trionfano Ismail El Haissoufi e Francesca Battacchi

Ismail El Haissoufi e Francesca Battacchi sono i vincitori della seconda edizione de “La Mezza di Romagna”, la 21.097 chilometri da Piazza San’Antonio a Predappio a Piazza Saffi a Forlì. L’atleta della Rimini Nord Santarcangelo ha completato il percorso in 1h11’12” a precedere di 57 secondi Enrico Bartolotti e di 1’31” Riccardo Vanetti. In campo femminile, Battacchi (Acquadela Bologna) ha stoppato il cronometro in 1h23”22, precedendo di 1’43” Giorgia Bandini e di 5’32” Bianca Campidelli.

“Una corsa avvincente alla quale quest’anno hanno partecipato atleti di alto spessore nazionale - afferma il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Edera Atletica, i Comuni di Forlì e Predappio hanno dimostrato che collaborando si possono creare eventi sportivi straordinari che partono e arrivano nelle principali e rispettive piazze del centro storico coinvolgendo migliaia di persone. Sono soddisfatto perché il lavoro costante, l’impegno e la dedizione vengono premiati e quest’anno Forlì, nell’atletica è tornata ad essere un punto di riferimento nazionale. I miei più sinceri ringraziamenti vanno anche ai volontari e alla nostra Polizia Locale che hanno garantito che l’evento si svolgesse nella massima sicurezza”.