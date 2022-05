Mezzo ironman, Mattia Ceccarelli conquista il secondo posto al Challenge Riccione

Prestigioso risultato per il forlivese Mattia Ceccarelli al Challenge Riccione. Il triatleta professionista di San Lorenzo in Noceto, tesserato dal 2020 squadra Overcome Team – Faenza, si è classificato secondo al mezzo Ironman. Campione italiano 2019 di mezzo Ironman e vicecampione italiano 2021 (1,9 chilometri di nuoto, 90 chilometri di bici e 21 chilometri di corsa), il 22 maggio sarà impegnato alla "Pays d’Aix en Provence". Prima del Challenge Riccione ha disputato il Challenge Salou Spagna, classificandosi undicesimo. Nel 2021 si è aggiudicato il mezzo Ironman a Borgo Egnazia, in Puglia, e Porto degli Argonauti, mentre si è classificato secondo al Campionato Italiano Lovere, quarto al Challenge Riccione (primo tra gli italiani, quindo al Challenge 70.3 Budva, Montenegro e il 25esimo classificato Ironman Tulsa, Oklahoma Usa. Nel 2019 ha conquistato il gradino più alto del podio al Challenge Riccione, al campionato Italiano triathlon medio di Lovere, mentre terzo all'Ironman 70.3 ad Astana, Kazakistan, e quindo all'Ironman di Cervia.