Mezzo Ironman, Mattia Ceccarelli si confermato per la terza volta campione italiano

Il forlivese Mattia Ceccarelli, triatleta professionista specializzato in lunghe distanze (Ironman e mezzo Ironman) e tesserato dal 2020 squadra Overcome Team – Faenza, si è riconfermato per la terza volta campione italiano di Triathlon Medio - mezzo Ironman - (1,9 chilometro di nuoto svolto in 22:47, più di 90 chilometri in bici compiuti in 2:02:30 e 21 chilometri corsa completata in 1:11:31) al campionato Italiano Fitri svoltosi a Barberino del Mugello con un tempo complessivo di 3:38:47.

Al secondo posto si è piazzato Dario Giovine con 3:41:51, seguito da Michele Bortolamedi al terzo posto con 3:42:29. Inoltre, la squadra Overcome ha portato a casa anche il secondo posto per la competizione a squadre (dietro solo al DoloTeam) grazie a Mattia Ceccarelli (primo classificato), Matteo Rinaldi - faentino (nono classificato) e Luca Ronchi originario della Val Camonica (quindicesimo classificato).

Già lo scorso aprile, Ceccarelli ha raccolto traguardi importanti in campo internazionale: 22esimo all’Ironman full distance in Texas e 9° al Mezzo Ironman di Maiorca, svoltosi l’11 maggio scorso. Questa è stata l’unica tappa italiana prevista per il momento: i prossimi appuntamenti saranno infatti a giugno in Francia a Les Sables-d'Olonne (30 giugno) e Lake Placid - New York (21 luglio). Qui la classifica e risultati https://www.icron.it/newgo/index.html#/classifica/20233259.