E' ufficiale, la Mille Miglia tornerà a Forlì: un omaggio all'Aeronautica Militare

L'ufficialità è arrivata in occasione della conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi dedicati al Centenario dell'Aeronautica Militare. La Mille Miglia tornerà a Forlì e lo farà il prossimo 13 giugno. Certo il passaggio in Piazza Saffi e nella base del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli, con le settecento auto che formeranno la carovana della corsa storica che transiteranno nei piazzale dell'ente militare di via Solombrini.

Quella del 2023 sarà un’inedita edizione di cinque giornate sul percorso Brescia, Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma, Milano, Brescia e sarà affiancata da 1000 Miglia Green, Ferrari Tribute e 1000 Miglia Experience. La Freccia Rossa concede quindi il bis dopo il passaggio nel 2022, quella del ritorno in città dopo ben 37 anni.

Fu una sfilata di oltre 400 modelli d'auto d'epoca, che attirò nelle prime ore del mattino tanti curiosi in Piazza Saffi. "Lavoreremo perchè l'evento resti sempre con noi", furono le parole del vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo. Promessa mantenuta. Nei prossimi mesi saranno presentate le iniziative che precederanno la storica manifestazione automobilistica.