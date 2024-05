Mondiale Rally Raid, ecco la prova più dura dopo la Dakar: Enrico Gaspari vola in Argentina per il Desafío Ruta 40

Si disputerà in Argentina dal primo al sette giugno, l’undicesima edizione del Rally Raid “Desafío Ruta 40”, penultima prova del Mondiale Rally Raid – 2024. Arrivo e partenza dalla città di Còrdoba dopo 3mila chilometri di speciale, che rendono l’appuntamento argentino la più lunga prova in calendario dopo la Dakar. Il rimando è duplice, considerando come per un decennio (2009-2019) il più famoso Rally-Raid al mondo si disputò proprio qui in Sudamerica, attraversando la Pampa a tutta velocità. Una varietà di terreni di gara, che nella sua completezza non ha eguali al mondo, compreso il temutissimo fesh-feshcon le sue accecanti tempeste. Aspetti previsti e ben conosciuti dai suoi partecipanti, tra i quali il pilota forlivese Enrico Gaspari, sempre a bordo del suo Polaris Rzr Pro-R, del team spagnolo TH-Trucks.

“In macchina saremo equipaggiati con speciali caschi che avranno un respiratore integrato. Un’eventualità necessaria per affrontare simili frangenti di gara. Quest’anno il percorso non prevede le altimetrie estreme dello scorso anno, dove raggiungemmo i 4.000 m di altitudine, con inevitabili problemi di potenza al motore. Ci muoveremo tra i 1.000 e 2.000 metri, quindi problemi in questo senso non dovrebbero essercene. Come tutti gli anni in Argentina, mi aspetto un rally impegnativo, avendo presente come l’inverno australe con le sue basse temperature sarà un ulteriore parametro da considerare con estrema attenzione. Un Rally- Raid impegnativo ma con ogni probabilità (almeno per me) in questo momento, il più bello al mondo per varietà delle speciali. Ci sarà da soffrire e lottare come sempre. Ma posso affermare con risoluta convinzione, di vivere una condizione psico-fisica veramente ottimale. Io e il mio team, siamo pronti ad affrontare a viso aperto questa nuova sfida agonistica. Puntiamo alla Top 5, anche se fare pronostici nel nostro ambito è sempre un azzardo. Ma ci crediamo”. Si parte il 29 maggio da Roma, destinazione Buenos Aires.