Mondiali di scherma Under 17, prestigioso risultato per Mariachiara Testa: sesto posto nella spada

Bella prestazione ai campionati mondiali "Cadetti e Giovani" di scherma, che si stanno svolgendo in Arabia Saudita, di Mariachiara Testa, che si è classificata al sesto posto nella Spada Femminile Under 17. Testa già dai primi assalti di eliminazione diretta ha dimostrato l’ottimo stato di forma vincendo prima con la slovacca Tulejova per 15-7 e poi con la tedesca Kinisch per 15-8. Arrivati al tabellone delle 32 gli assalti sono iniziati ad essere molto equilibrati, ma la forlivese ha continuato il suo percorso superando la polacca Ratyna 15-12 ai sedicesimi e l’estone Kikerpill 15-13 agli ottavi di finale.

La cavalcata si è interrotta ad una stoccata dalla medaglia mondiale per mano dell’ucraina Conrad, numero 3 del ranking, che nei quarti di finale ha avuto la meglio per 15-14. Il sesto posto finale è un risultato di grandissimo valore che consolida la spadista forlivese e della nazionale italiana tra le migliori al mondo. A rappresentare il Circolo Schermistico Forlivese c'erano anche le sorelle libanesi Zakiya e Elissa Chraim, che non sono riuscite a superare il turno dei 64esimi, fermate rispettivamente dalla russa Barsukova per 15-10 e dalla canadese Yin per 15-7.

Regionale Gold

Si sono svolte in queste settimane anche le qualificazioni regionali Gold delle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti, che dopo la fase nazionale concederanno gli ultimi posti disponibili per i Campionati Italiani. Nella Spada Femminile Assoluti benissimo Francesca Morosi, seconda classificata. Qualificazione ottenuta anche da Viola Casali, sesta, e Chiara Castagnoli, ottava. Nella Spada Maschile ad ottenere il pass per il Campionato Nazionale Gold sono Adriano Rocco, 12°, e Filippo Bassi, 17°. Nella categoria Giovani al femminile conquista la prova Anita Sgubbi dopo un derby forlivese in finale con la compagna di sala Viola Casali, seconda. Nella gara Maschile Giovani trionfa Leonardo Cortini, seguito sul podio da Massimo Liuzzi, terzo. Qualificazioni che si chiudono con l’ottimo 2° posto di Margherita Ugolini nella categoria Cadette.