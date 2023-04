Due tragedie scuotono il Morocco Desert Challenge, il dolore del forlivese Schiumarini: "Una sensazione da brividi"

La 'Signora nera' si è materializzata al Morocco Desert Challenge. La grande festa del rally raid è stata infatti colpita da due incidenti mortali in due giorni. Durante lo stage 4 la Polaris del pilota francese Patrice Garroustee insieme al co pilota Laurent Lichtleuchter è stata coinvolta in un brutto schianto, dove un altro veicolo ha colpito, a causa della scarsa visibilità per via della polvere, quello dei due francesi a 140 chilometri orari. Il veicolo ha preso fuoco e il pilota Garroustee ha subito gravi ustioni, riuscendo ad uscire dal veicolo, mentre Lichtleuchter è deceduto sul colpo. Nello stage 5, del 27 aprile, un motociclista olandese ha perso la vita a causa di un malore, probabilmente causato dal caldo.

Un momento difficile per chi partecipa ad un evento sportivo che diventa spesso come una grande comunità di uomini e donne uniti dalla stessa passione. "Quando siamo passati la sensazione alla vista dei veicoli è stata subito da brividi, e posso solo dire che il vento caldo che entrava in abitacolo è servito per asciugare le lacrime che scendevano inesorabilmente - la testimonianza di Andrea Schiumarini -. Siamo vicini al team ed alla famiglia del navigatore".

Il pilota forlivese, affiancato dal navigatore Ricky Rickler, dopo uno stage 4 che lo ha portato a guadagnare altre posizioni in classifica generale, piazzandosi al 25esimo posto, nella prova speciale 5 ha dovuto fare i conti con alcuni problemi meccanici causati delle alte temperature registrate durante la giornata. "In prossimità delle dune, a 100 chilometri dal traguardo, - dichiara Schiumarini - abbiamo avuto un problema con il turbo e continuare sarebbe stato impossibile. Dopo aver tentato di farlo ripartire senza risultato, abbiamo deciso di puntare dritto al bivacco di M’Hamid Pare che la turbina o più probabilmente qualche sensore sia andato in crash per il calore eccessivo". La penalità dello Stage 5 ha portato il team Schiumarini-Rickler a chiudere al 38° posto in classifica generale.

Gli organizzatori, durante il briefing, hanno annunciato che nello Stage 6 le moto resteranno ferme, mentre per i restanti veicoli il percorso sarà ridotto della metà (150 chilometri). "E' sempre difficile esprimere il nostro stato d'animo in questi momenti - afferma Schiumarini -. Cerchiamo solo di fare del nostro meglio e di restare lontano dai rischi". Nonostante tutto, conclude il pilota forlivese, "il Morocco si sta rivelando un territorio fantastico per noi nei luoghi, nell'accoglienza e nelle persone. E' tutto meraviglioso".