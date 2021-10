Motociclismo, a Meldola la sesta prova del Trofeo Sit Drive

Domenica avrà luogo la sesta prova del Trofeo Sit Drive, proposto da Motosport Italia in collaborazione con Meldola F.C

Domenica prossima Meldola ospiterà una nuova competizione motoristica, in questo caso a due ruote. Dalle 10 alle 17 infatti avrà luogo la sesta prova del Trofeo Sit Drive, proposto da Motosport Italia in collaborazione con Meldola F.C. La gara è riservata alle Supermoto Supertrack e ai Superquad. Teatro della sfida le strade e il piazzale prospicienti la Cosmogas, nell'area delimitata da via Leonardo Da Vinci.