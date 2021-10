Motociclismo, il campionato italiano Thundervolt parla forlivese: il dominatore è Alessio Salaroli

Il forlivese Alessio Salaroli ha conquistato il titolo di Campione Italiano Thundervolt, archiviando l'ultima tappa sul Cremona Circuit con un primo ed un secondo posto. Salaroli non si è accontentato di gestire il vantaggio in campionato sul diretto avversario Capozzi, ma ha lottato per il bottino pieno che gli è sfuggito solo a poche curve dal termine della seconda manche dopo avere ottenuto il giro più veloce della giornata e la vittoria in gara uno. L'arrivo in volata è stata una costante di tutto il campionato e bravo è stato Salaroli nel saper sfruttare il momento giusto per mettere le ruote della moto elettrica ideata e voluta dal campione Loris Reggiani, dall'elettronico Bruno Greppi e costruita nella factory forlivese di Giuseppe Sassi, davanti a quelle di un indomito avversario che non gli ha certo reso la vita facile.

Con cinque vittorie ed un secondo posto nelle prime tre gare, Salaroli aveva costruito le fondamenta per il massimo risultato finale, ma solo la bandiera a scacchi dell'ultima gara poteva garantire al forlivese di mettere le mani sul titolo. Come una vera moto da competizione tutti i dettagli sono stati curati e voluti con grandissima attenzione e grazie alla competitività dei piloti che hanno partecipato al campionato, che si è sviluppato in 5 week end con un doppio punteggio, ha ribadito la validità quale primo approccio sulla scena italiana delle moto elettriche, nella consapevolezza che il titolo per Salaroli dopo quelli ottenuti nei Campionati Minimoto, sia il trampolino di lancio per ulteriori conquiste. Salaroli ha vinto con 190 punti, 28 in più di Capozzi: doppietta a Cervia e all'X-Bikes, un primo ed un secondo posto nelle tappe di Cascia e Cremona, mentre solo ad Ortona non è andato oltre un sesto posto ed uno zero in classifica.