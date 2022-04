MotoGp, a Dovizioso va tutto storto nella storica domenica dell'Aprilia: "Sono deluso"

Nella domenica storica per l'Aprilia, col primo successo in MotoGp firmato da Aleix Espargaro, chissà cosa sarà passato per la mente di Andrea Dovizioso. Nel 2021 il forlivese aveva approcciato al progetto della Casa di Noale, salvo poi virare improvvisamente per la Yamaha dopo aver svolto diverse sessioni di test, dando consigli utili per lo sviluppo della moto. Una moto che ora è diventata finalmente vincente.

Nella domenica storica per l'Aprilia è andata malissimo al pilota di Forlì, che si era presentato sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Argentina col 18esimo tempo. Al via il patatrac: l'ex iridato della 125cc ha infatti dimenticato, come lui stesso ha ammesso, di sbloccare l'abbassatore. "Sono molto deluso, non era mai capitato una cosa simile - le parole del portacolori della Yamaha del team WithU -. L’ho chiuso, ma non ho spostato la leva per scaricarlo alla prima curva. Non ci ho pensato e nonostante fosse tutto bloccato, quando mi sono fermato in pitlane ho capito che era colpa mia".

Il forlivese è rammaricato: "Sono davvero dispiaciuto per la squadra, perché è un qualcosa che non deve succedere, ma capita quando non sei sereno. Non mi sento a mio agio, non sto guidando in modo fluido, non sto sfruttando al meglio il potenziale della moto e questo è il risultato della tensione. Vuoi fare tutto al massimo fin dall’inizio e ho fatto questo errore. Almeno alla fine il mio ritmo era abbastanza buono, ma in ogni caso non posso essere contento di questo weekend. Spero che possiamo essere più vicini ad Austin".