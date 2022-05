MotoGp a Le Mans, pole record per Bagnaia. Male Dovizioso: "Sono deluso"

"Non posso essere soddisfatto". Andrea Dovizioso non è andato oltre la ventesima posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, settima prova del Motomondiale. "Mi aspettavo di più in termini di velocità e anche di tempo in qualifica - esordisce -. Sono ventesimo perché la velocità non è abbastanza buona. Sinceramente sono deluso, mi aspettavo di più qui a Le Mans. Ma quando alla fine analizzi tutto, questo è il risultato". Il portacolori della Yamaha del team WithU spiega perchè non decolla il feeling con la M1: "Quando non puoi guidare questa moto come Fabio (Quartararo, ndr) perché le caratteristiche del mezzo sono piuttosto particolari, ecco cosa succede. Cambiare le cose è difficile per me in questo momento".

Dalla pole position scatterà col record della pista la rossa di "Pecco" Bagnaia, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1'30"450, precedendo di un nulla, 69 millesimi, l'altra Ducati di Jack Miller, che ha sfruttato al massimo il traino dell'ex iridato della Moto2. A completare la prima fila è l'Aprilia di Aleix Espargaro. Quarto tempo per il campione del mondo Quartararo (Yamaha) a precedere Enea Bastianini (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Ducati Pramac). Completano la top ten Joan Mir e Alex Rins (Suzuki), Jorge Martin (Ducati Pramac) e la Repsol Honda di Marc Marquez. Solo 7 millesimi sono invece costati il passaggio in Q2 a Marco Bezzecchi, che ha preceduto l'Aprilia di Maverick Viñales il compagno di squadra Luca Marini e Fabio Di Giannantonio. Male ancora una volta Franco Morbidelli, solo 19esimo con la Yamaha ufficiale.