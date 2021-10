MotoGp a Misano, Dovizioso 13esimo: “Weekend difficile. Quartararo? Pazzesco”

Andrea Dovizioso archivia il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna al 13esimo posto. “È stato un weekend molto difficile, perché abbiamo faticato molto sul bagnato e sabato non sono stato così veloce - esordisce il portacolori della Yamaha Petronas, risalito dall’ultima fila -. Mi aspettavo un po' di più, non in termini di posizione ma di passo, tuttavia non mi sono sentito bene dall'inizio della gara. Non sono migliorato molto questo fine settimana, tuttavia abbiamo affrontato alcune cattive condizioni e questo può aiutarci ad apportare modifiche alla moto. Nel complesso però non sono molto contento del weekend, ma mi aspetto di migliorare il feeling a Portimao”.



Da Dovizioso ì complimenti al neo campione del mondo Fabio Quartararo: “Ha fatto qualcosa di pazzesco quest'anno e sta guidando in un modo speciale, quindi grandi congratulazioni a lui perché è stato così coerente quest'anno e sono davvero felice per lui”.