MotoGp, a Portimao la prima in Europa. Dovizioso: "Vogliamo fare meglio di Austin"

Dopo Qatar, Indonesia, Argentina ed Texas, il Circus del Motomondiale si prepara alla prima in Europa. L'appuntamento di Portimao, in Portogallo, sarà per Andrea Dovizioso l'occasione per mettersi alle spalle un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, condizionato da sfortune, ma allo stesso tempo anche da mancanza di feeling con la Yamaha. Nei primi quattro round il forlivese ha raccimolato appena tre punti. "Quella di Portimao è davvero una bella pista, ma allo stesso tempo è anche strana e diversa dalle altre - esordisce il pilota di Forlì -. Il nostro unico obiettivo è fare una gara migliore di quella ad Austin. Comunque ci presenteremo più fiduciosi e vedremo cosa possiamo ottenere".