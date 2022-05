MotoGp, al Mugello il solista delle Frecce Tricolori è Bagnaia. Male Dovizioso

Il solista delle Frecce Tricolori, “Pecco” Bagnaia, è il re del Mugello. Con autorevolezza si è preso il Gran Premio d’Italia, secondo successo stagionale dopo quello di Jerez De La Frontera. È proprio come in Spagna si ritrova sul podio un consistente Fabio Quartararo, capace di far volare la Yamaha in una pista tutt’altro che favorevole alla casa di Iwata, e Aleix Espargaro, ormai abituato al podio con la Aprilia. Bagnaia, che scattava dalla seconda fila, non è stato impeccabile al via, ma poi ha costruito una splendida rimonta risalendo dall’ottava posizione a suon di sorpassi di forza in staccata. Semplicemente perfetto.



Se il 63 ha dato spettacolo, altrettanto hanno fatto i piloti del VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini, che hanno assaporato per alcuni giri l’ebrezza della prima posizione. A precedere i due ‘delfini’ di Valentino Rossi è stato Johann Zarco, quarto con la Ducati del team Pramac. Undicesimo il poleman Fabio Di Giannantonio, unico del team Gresini a vedere il traguardo. Perché Enea Bastianini, mentre puntava al podio, è finito sulla ghiaia, al secondo zero dopo quello in Portogallo. Quartararo resta leader con 122 punti, con un margine di 8 punti su Espargaro, 28 su Bastianini e 41 su Bsgnaia. Solo terz’ultimo Andrea Dovizioso con la Yamaha del team WithU.