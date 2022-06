MotoGp Assen, dopo la pioggia arriva l'asciutto: Bagnaia al top, Dovizioso 15esimo

Prima la pioggia battente, poi l'asciutto. Le incerte condizioni atmosferiche hanno caratterizzato il venerdì di Assen, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Olanda. "Pecco" Bagnaia è stato il più rapido col crono di 1:33.274, precedendo di 178 millesimi l'Aprilia di Aleix Espargaro e di 305 la Yamaha del leader del campionato Fabio Quartararo. Quarto crono per la Suzuki di Alex Rins davanti alla Ducati di Jack Miller, all'Aprilia di Maverick Vinales, alla Ktm di Brad Binder, alla Ducati Pramac di Johann Zarco e alla Ducati del team VR46 di Marco Bezzecchi, incappato in una scivolata senza conseguenze. Il primo esclusi dal Q2 è Enea Bastianini, 11esimo a soli 4 millesimi dal decimo posto. Quindicesimo crono per Andrea Dovizioso, con la Yamaha del team WithU: "Nel finale la pista si è asciugata e questo è stato positivo, perché possiamo iniziare il turno del sabato sulla base dei dati raccolti e con alcune idee in mente. Il mio feeling in curva è buono, ma con questa moto devo scegliere altre linee rispetto a quelle a cui ero abituato nel passato. Ho seguito Bagnaia per alcuni giri e mi è stato utile".