MotoGp, Assen è di Bagnaia. Quartararo sbaglia: il mondiale si riapre

Il primo errore di Fabio Quartararo nella domenica di Pecco Bagnaia. Assen è sempre un’emozione. Il Gran Premio d’Olanda ha riportato sul gradino più alto del podio il torinese della Ducati che, approfittando dell’uscita del pilota della Yamaha Monster, ha accorciato a 66 il gap dal leader del campionato, che appena una settimana fa sembrava già del francese. Errore del campione in carica che ha rilanciato le ambizioni di Aleix Espargaro, a 21 punti dalla vetta col suo spettacolare quarto posto. Lo spagnolo dell’Aprilia era finito nella ghiaia dopo esser stato spinto da Quartararo, troppo sicuro di se nel tentativo di superare il 41. Il pilota dell’Aprilia con grande equilibrio non è finito a terra, ritornando in pista 15esimo e scalando giro dopo giro posizioni. All’ultimo giro era sesto, quando all’ultima curva ha tirato fuori dal cilindro uno dei sorpassi più belli delle ultime stagioni: alla staccata che precede il traguardo in un sol colpo ha infilato Jack Miller e Brad Binder, chiudendo quarto. Emozioni anche per il primo podio in MotoGp di Marco Bezzecchi, con la Ducati del team VR46, che ha preceduto Maverick Vinales, al primo podio con l’Aprilia.

Fuori dai punti Andrea Dovizioso, 17esimo. “Non sono partito bene - ha esordito il pilota della Yamaha del team WithU -. Ho perso posizioni nelle prime tre curve, perché c'era un po' di confusione alla prima curva dove sono uscito di pista. In questo tracciato all'inizio è difficile fare sorpassi perché c'è un grande confusione sulle traiettorie e all'inizio della gara da inizio stagione non riesco a frenare o fermare adeguatamente la moto. Non so essere aggressivo e non riesco a sfruttare e sfruttare il potenziale della moto. Quasi in ogni gara perdo 12 secondi nei primi cinque giri solo perché sono indietro. In ogni caso sono riuscito a recuperare e guadagnare alcune posizioni e alla fine ho superato Bradl e Marini. Ma non sono riuscito a segnare punti”.