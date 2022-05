MotoGp, Bagnaia rompe in ghiaccio: Jerez è sua. Dovizioso fuori dai punti a 35 secondi

Dalla pole position alla bandiera scacchi. Non ha mai mollato di un centimetro la leadership, martellando come un cronometro svizzero, senza mai schiodarsi dal 38" basso. Francesco Bagnaia rompe il ghiaccio e centra a Jerez De La Frontera il primo successo stagionale del 2022, battendo di una manciata di decimi la Yamaha di Fabio Quartararo, unico a tenere la scia della rossa numero 63. Il torinese e il campione del mondo hanno scavato il vuoto tra loro e il resto del gruppo, col primo degli inseguitori, un ottimo Aleix Espargaro su Aprilia, a quasi 11 secondi. Con uno scatto perfetto, Bagnaia è riuscito ad imporre il proprio ritmo, senza mai riuscire a staccare la Yamaha del transalpino, mai oltre il secondo di distacco. Ma il numero 20 non aveva in canna quei decimi per il sorpasso. Bagnaia ha vinto alla Bagnaia, tornando il pilota che si è visto nelle ultime gare del 2021, capace di imprimere un passo alla gara inarrivabile alla concorrenza.

Quartararo ci ha provato, ma alla fine si è dovuto accontentare: resta leader del campionato con 89 punti, con un margine di sette punti su Espargaro, bravissimo a portare nuovamente sul podio l'Aprilia. Bagnaia sale in quinta posizione a -33 dalla vetta. Completano la top five Marc Marquez (Repsol Honda) e Jack Miller (Ducati), con lo spagnolo protagonista di un salvataggio dei suoi all'ultima curva ed autore di due bellissimi sorpassi ai danni di Miller. Così gli altri italiani: ottavo Enea Bastianini (Ducati Gresini) davanti a Marco Bezzecchi (Ducati VR46), preceduti da Joan Mir (Suzuki) e dalla Honda LCR di Takaaki Nagakami. Male Andrea Dovizioso, 17esimo a 35" dal vincitore e fuori dalla zona punti con la Yamaha del team WithU, preceduto dalle altre due delusioni tricolori della giornata, Franco Morbidelli (Yamaha Monster) e Luca Marini (Ducati VR46).