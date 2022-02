MotoGp, caldo e umidità a Sepang. Dovizioso attardato: "E' stata una giornata molto strana"

Inizia con i primi sessanta giri la due giorni di test MotoGp sul tracciato malese di Sepang di Andrea Dovizioso. In condizioni caldo-umide, il portacolare della Yamaha del team WithU Rnf ha firmato la sua migliore prestazione in 2'00"342, accusando un ritardo di 1.971 dal best lap firmato dall'Aprilia di Aleix Espargaro in 1'58"371. "E' stata una giornata molto strana - esordisce il forlivese -. Tutti sono sotto stress, perché abbiamo solo due giorni qui in Malesia, cercando di inanellare il maggior numero di giri possibili".

E anche Dovizioso si è focalizzato sui long run: "Siamo partiti con un buon feeling, abbiamo provato molte cose, ma sfortunatamente non è stato molto chiaro quale direzione prendere e non sono riuscito a migliorare il mio feeling". Ma non è ancora il momento di trarre le prime conclusioni: "Non credo che questo sia il giorno per capire la reale situazione di tutti".

Dovizioso non ha sfruttato la gomma morbida: "Non so di quanto si possano abbassare i tempi, perché non l'ho usata e non abbiamo abbastanza pneumatici per fare tutti i confronti che vogliamo, quindi è piuttosto complicato programmare i due giorni. Ma comunque domenica cercheremo di essere un po' più veloci".

Ad ottenere la miglior prestazione è stato Espargarò al nono dei 42 passaggi effettuati, precedendo il compagno di squadra Maverick Vinales di soli 13 millesimi. Bene anche Alex Rins, terzo con la Suzuki e le Ducati di Enea Bastianini (Gresini Racing) e Johann Zarco (Pramac Racing), che hanno chiuso in quarta e quinta posizione.

La miglior Yamaha è quella del campione del mondo Fabio Quartararo, sesto davanti alla Suzuki di Joan Mir e alla Honda Repsol di Marc Marquez, incappato in due scivolate. Inizio in salita per le Ducati ufficiali di Francesco Bagnaia e Jack Miller, rispettivamente diciannovesimo e ventiduesimo. Attardato anche Franco Morbidelli con la Yamaha ufficiale, 21esimo.