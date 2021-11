MotoGp, Dovizioso 21esimo: “La gara è lunga. Vedremo cosa accadrà”

“Il nostro obiettivo è sempre quello di cercare di finire in zona punti”. Andrea Dovizioso scatterà dalla 21esima posizione nel Gran Premio dell’Algarve, a Portimao. “Sono contento perché sono riuscito ad andare più veloce - esordisce -. Tuttavia la posizione non è delle migliori quindi non ne sono contento”.

Dovizioso passa quindi all’analisi: “Sono riuscito a migliorare in frenata, il che è buono, ma è molto difficile stare in mezzo al gruppo. Abbiamo bisogno di qualcosa in più però per guadagnare”.

Quanto agli obiettivi, “la mia velocità c'è quando sono nel gruppo, ma penso che in gara sarà difficile guadagnare posizioni e fare sorpassi. Penso che tutti avranno un ottimo passo, ma la gara è lunga e vedremo cosa accadrà”.