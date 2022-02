MotoGp, Dovizioso dà una bella 'cartella' nei test: "Ma il feeling con la Yamaha migliora"

Per dirla alla Sofia Goggia, ha tirato una "bella cartella". Andrea Dovizioso è incappato nella seconda giornata di test MotoGp in Indonesia sul tracciato di Mandalika in una caduta nella quale ha demolito la sua Yamaha, ma dalla quale ne è uscito senza un graffio. "L'ultima volta che sono caduto è stata nel 2020 e l'ho fatto "nel modo giusto", nella curva 8, tra le più veloci della pista", scherza il forlivese.

Il portacolori del team WithU racconta la dinamica: "Ho fatto un piccolo errore e ho perso l'anteriore". L'incidente ha condizionato, ma non fermato, il programma di lavoro, abbassando di poco meno un secondo la sua migliore prestazione di venerdì, inanellando complessivamente 70 giri. "Quando siamo ripartiti nel pomeriggio, il mio feeling è migliorato e sono contento dei miglioramenti che abbiamo fatto con la moto", evidenzia.

"È stato molto importante, perché dobbiamo prendere una decisione per il primo round in Qatar - prosegue il pilota di Forlì -. A questo proposito sono felice. Sfortunatamente, ho fatto il giro veloce un'ora prima della fine, perché avevamo qualcosa da provare. Quindi il distacco è un po' troppo grande, ma spero che avremo un altro giorno senza pioggia per lavorare sui dettagli, perché di sicuro devo ancora continuare ad adattarmi. Va sempre meglio, ma non è ancora abbastanza".