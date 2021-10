MotoGp, Dovizioso e la Yamaha soffrono il meteo incerto: “È’ dura”

“Finora è stato un fine settimana molto difficile per noi, soprattutto con il tempo, e non mi sento bene sulla moto”. Andrea Dovizioso non è andato oltre il 21esimo crono nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. “Non sono stato veloce come avrei voluto nelle qualifiche, dove le condizioni erano per metà asciutte e per metà bagnate - afferma il portacolori del team Petronas -. Questo non è il massimo per la moto e non avevo il feeling che mi permette di spingere forte, quindi la posizione in griglia non è buona”. Si annuncia una gara difficile per il forlivese: “Sarà dura, ma cercheremo di fare esperienza e di stare con il gruppo e vedere cosa possiamo ottenere. Sarà difficile superare gli altri piloti, ma faremo del nostro meglio”.