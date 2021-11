MotoGp, Dovizioso in difficoltà nelle libere: “Non mi sento al 100%”

Andrea Dovizioso archivia il day 1 di Portimao ad oltre un secondo e mezzo dalla migliore prestazione realizzata da Fabio Quartararo. “Non mi sento ancora al 100% con la moto - le osservazioni del pilota Yamaha del team Petronas -. Il primo giorno qui a Portimao non è stato facile e non mi sono sentito a mio agio, ma la pista è bella, anche se un po' strana”. L’ex portacolori della Ducati spiega le difficoltà che sta incontrando: “Non sono abbastanza fluido e in alcune zone della pista non sono abbastanza veloce. E quando spingo incappo in un errore, perché quando si cerca sempre di dare di più e non ci si riesce si fa peggio. Vedremo sabato quali sono le condizioni e cosa possiamo fare nelle FP3 e nelle qualifiche. Abbiamo margini di miglioramento”.