MotoGp, Dovizioso nella top ten nel venerdì di Valencia: "Non conta, ma sono comunque felice"

E' un inizio di weekend decisamente positivo per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Yamaha del team Petronas ha portato la sua attempata M1 al nono posto nella prima giornata di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo round del mondiale MotoGp. "Sono felice di essere nella top - esordisce il pilota di Forlì -. Fin dall'inizio ho avuto un buon feeling e sono riuscito a fare un buon tempo sul giro. Non credo che tutti i piloti abbiano mostrato il loro vero ritmo, soprattutto perché le condizioni erano difficili, ma nel complesso è andata bene".

Dovizioso attende quindi le FP2, quando "tutti spingeranno al 100%". L'ex ducatista racconta il processo di adattamento alla Yamaha: "Tutto è nuovo per me in ogni pista, ma penso che questo tracciato si adatti alla nostra moto. Comunque avere una buona velocità è una cosa, essere costanti per un'intera gara è un'altra cosa. Sabato sarà importante cercare di essere in Q2, ma anche lavorare sul nostro passo gara".