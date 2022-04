MotoGp, Dovizioso non trova il feeling con la Yamaha: “Sono un po’ frustato”

“Sono un po’ frustato”. Andrea Dovizioso non usa troppi giri di parole per commentare la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna a Jerez De La Frontera. Il pilota della Yamaha del team WithU ha chiuso il venerdì dominato da Fabio Quartararo al 20esimo posto. “Abbiamo provato un assetto diverso, ma non sono riuscito a migliorare il mio feeling - esordisce il pilota di Forlì -. Ad essere sincero, sono un po' frustrato. Ho bisogno di fare molte cose diverse e mi sembra un po' troppo”.

Dovizioso snocciola tutta la sua delusione: “È difficile per me essere più vicino, quindi il distacco dalla testa è sempre lo stesso degli altri round. Non sono contento di questo, ma lavoreremo sui dettagli con i dati per capire meglio e provare a fare qualcosa di diverso. Ma riguarda più il mio modo di guidare, quindi mi concentrerò di più su questo”.

Il più veloce in pista è stato il campione del mondo Quartararo in 1’37”071, precedendo di 201 millesimi la Ducati Gresini di Enea Bastianini e di 212 la rossa di un consistente Pecco Bagnaia. Quarta la Ducati Pramac di Jorge Martin davanti alla Honda di Takaaki Nakagami del team di Lucio Cecchinello, alla Ktm di Brad Binder e la Honda Repsol di Pol Espargaro. Ottava la Suzuki Alex Rins, mentre il compagno di squadra Joan Mir ha chiuso 12esimo dopo essere stato velocissimo nelle Fp1. L’Aprilia mette in qualifica Maverick Viñales, nono davanti alla Ducati di Jack Miller, mentre ad Aleix Espargaro ha chiuso 13esimo davanti alla Yamaha ufficiale di Franco Morbidelli.