MotoGp, Dovizioso solo 18esima: "Al momento è questa la nostra posizione"

“Non è stata una giornata facile". Andrea Dovizioso scatterà dalla 18esima posizione nel Gran Premio d'Argentina, terzo appuntamento del Motomondiale. "Sto lottando anche qui con il grip posteriore, che è molto basso - esordisce il pilota della Yamaha del Team WithU -. Sento di non poter sfruttare la moto come vorrei. Alla fine il tempo delle qualifiche è stato abbastanza buono, ma non mi sento molto competitivo".

Continua quindi il momento difficile per il pilota di Forlì: "Non riesco a migliorare come vorrei, perché non sto guidando abbastanza bene. Alla fine il tempo sul giro è stato accettabile, ma non sufficiente per essere in una posizione decente. La diciottesima piazza sembra essere più o meno la mia posizione in pratica, che purtroppo è la realtà al momento. Ma lavoreremo sodo per migliorare". La pole position è andata all'Aprilia di Aleix Espargaro a precedere la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Ducati del team VR46 di Luca Marini.