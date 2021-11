MotoGp, Dovizioso: “Sono contento. Sono solo a due decimi dalla Yamaha più veloce”

Andrea Dovizioso ha chiuso 13esimo nelle qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo round del Motomondiale. “Non sono molto contento della posizione, ma la velocità è migliorata - esordisce il portacolori della Yamaha del team Petronas -. Sono contento di questo perché dalla prima sessione di venerdì siamo stati più veloci e siamo stati più vicini ai piloti più veloci. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno ed ero a soli due decimi dal pilota Yamaha più veloce, il che è davvero buono”.

“Sono felice e vediamo cosa succede in gara - prosegue -. So di essere più vicino al gruppo di piloti davanti a me nei tempi, ma Valencia può essere una gara strana perché usi molto il lato sinistro della gomma e influenzerà la gara più che su altri circuiti. Non sono sicuro di cosa potrò ottenere, ma il mio ritmo non è male. Sarà importante guadagnare posizioni all'inizio e poi essere costanti fino alla fine”.