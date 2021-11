MotoGp, Dovizioso sorridente dopo il Gp di Valencia: "E' stato utile seguire Rossi e Morbidelli"

Nella domenica di Pecco Bagnaia e del tributo a Valentino Rossi, Andrea Dovizioso archivia il finale di stagione con un 12esimo posto nel Gran Premio della Comunità Valenciana. "Eravamo molto più vicini di quanto non lo siamo stati in altre gare, quindi sono felice di finire la stagione con questa velocità - ha esordito il pilota di Forlì -. Abbiamo lavorato bene anche per migliorare la moto in frenata, il che mi ha permesso di fare traiettorie diverse. È stato un bene per me poter seguire "Vale" e Franco (Morbidelli, giunto 11esimo, ndr) per imparare come guidano la Yamaha, perché hanno molta esperienza. Sono molto contento ed è stato un buon modo per finire la stagione".

Anche Dovizioso ha celebrato il 46: "Essere compagno di squadra di Rossi è stato strano, perché sono sempre stato in squadre diverse dalle sue, ma è stato divertente. Ho provato a batterlo, ma ha avuto sempre qualcosa in più da dare in gara. È stato davvero bello condividere il box con lui nel suo ultimo round e mi sento fortunato ad averne fatto parte". La gara ha visto un dominio Ducati, con Bagnaia a precedere il poleman Jorge Martin (team Pramac) e il compagno di squadra Jack Miller.

Rossi chiude la sua straordinaria carriera con un ottimo decimo posto: "È stato fantastico - ha confessato a fine gara -. Ho ricevuto tanta energia positiva da tutte le persone del paddock e ho avuto tante belle sorprese, dal vedere tutte le mie moto con cui ho vinto i titoli a tutti i piloti della VR46 Academy con i miei caschi. Sono contento anche perché sono riuscito ad essere forte sia nelle qualifiche che in gara. Mi è piaciuto molto ed è stato il modo migliore per concludere. Sono tra i primi dieci migliori piloti del mondo e questo significa tanto. Mi sono piaciuti anche i festeggiamenti dopo la gara. È stata una lunga carriera e voglio dire grazie a tutti".