MotoGp, Dovizioso undicesimo a Portimao: “Soffro ad inizio gara”

Andrea Dovizioso archivia lil Gran Premio del Portogallo all’undicesimo posto. “Alla fine abbiamo preso dei punti - esordisce il portacolori della Yamaha del team WithU -. Per quanto riguarda la nostra velocità, è stata buona, ma nel complesso non sono soddisfatto. Da un lato è interessante, perché il mio passo a fine gara era abbastanza buono”.

Entra nel dettaglio Dovizioso: “Nella prima parte di gara, con più grip, non riesco ad essere più veloce e questo è il punto su cui dobbiamo lavorare. Questo è anche il motivo, per cui non sono così veloce nelle prove e anche perché perdo molto tempo ad inizio gara. Penso che sia bello avere subito la gara a Jerez subito i test per lavorarci”.

Ha vinto Fabio Quartararo davanti a Johann Zarco (Ducati Pramac) e Aleix Espargaro (Aprilia). Quarto Alex Rins (Suzuki) davanti a Miguel Oliveira (Ktm) ai fratelli Marc e Alex Marquez e a Francesco Bagnaia, autore di una prova maiuscola nonostante il dolore alla spalla destra dopo la caduta in qualifica. Con la vittoria Quartararo si guadagna la leadership del campionato con 61 punti a pari merito con Rins, mentre Aleix Espargaro insegue a tre punti. Enea Bastianini, caduto, resta a quota 61, con Johann Zarco quinto a 51.